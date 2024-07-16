Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Disetujui Ketua DPR, Rapat Perdana Pansus Haji Bakal Digelar Besok

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |21:05 WIB
Disetujui Ketua DPR, Rapat Perdana Pansus Haji Bakal Digelar Besok
Ilustrasi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani telah memberikan persetujuan kepada panitia khusus (Pansus) angket tentang pengawasan haji untuk menggelar rapat pada saat masa reses DPR RI.

"Sudah dari Ibu Puan sudah tanda tangan, sudah terbit juga berita acara terkait pembentukan Pansus Angket Haji," kata Jubir Pansus angket Haji, Wisnu Wijaya kepada wartawan, Selasa (16/7/2024).

Dengan demikian, kata dia, Pansus angket haji juga telah menyusun agenda rapat di masa reses tersebut. Rapat perdana rencananya akan dilakukan pada esok, Rabu 17 Juli 2024.

Adapun agenda yang akan dibahas dalam rapat perdana ini adalah penentuan komposisi pimpinan dan anggota Pansus Angket Haji tersebut.

"Insyaallah besok tanggal 17 (Juli), hari Rabu jam 1 (Siang) di ruangan rapat Pansus B ini, kita minta izin penggunaan waktu reses dan kita mau rapat perdana untuk agenda pemilihan dan penetapan pimpinan Pansus dulu," ujarnya.

