Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bentuk Satgas Pemberantasan Impor Ilegal, Zulhas Bertemu Kapolri dan Jaksa Agung

Cipto , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |23:33 WIB
Bentuk Satgas Pemberantasan Impor Ilegal, Zulhas Bertemu Kapolri dan Jaksa Agung
Zulkifli Hasan Bertemu Kapolri/ist
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membahas pembentukan Satgas Impor Ilegal. Pembentukan Satgas ini untuk menindak barang-barang luar negeri yang masuk secara ilegal di Indonesia.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN ini menyambangi Kantor Kejaksaan RI untuk menginisiatif pembentukan Satgas Impor Ilegal.

"Kami tadi memang sengaja beberapa hari ini saya berkoordinasi dan sengaja bertemu mendiskusikan sekaligus minta dukungan, apa yang akhir-akhir ini menjadi polemik di media mengenai terancam tutupnya industri tekstil, pakaian jadi, elektronik, alas kaki, beauty dan baja," kata Zulhas usai bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di gedung Kejaksaan Agung (Kejagung RI), Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2024).

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bara Hasibuan mengatakan, Zulhas mengadakan pertemuan dengan Kapolri di Mabes Polri untuk membicarakan Satgas khusus.

“Untuk melakukan investigasi barang-barang impor yang masuk ke Indonesia yang volumenya massif secara ilegal yang secara jelas itu memberikan efek negatif terhadap industri nasional,” kata Bara di Jakarta.

Menurutnya, kehadiran barang-barang ilegal tersebut membuat produk dalam negeri terhimpit.

Oleh karena itu, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berinisiatif untuk membentuk Satgas tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178562/polri-Nijk_large.jpg
4 Polisi Diduga Terlibat Narkoba di Nunukan Tak Dipidana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177638/polri-cGMN_large.jpg
Kapolri Targetkan 1.000 SPPG, Lemkapi: Buktikan pada Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/340/3177421/polri-cagj_large.jpg
Resmikan SPPG di Jateng, Kapolri Minta Kawal SOP Penyajian MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176982/polri-H4Bu_large.jpg
Dukung Program Pemerintah, Kapolri: Buruh dan Polri Bersinergi Jaga Stabilitas Kamtibmas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176785/korlantas-bZrX_large.jpg
Polri Bakal Jadikan ISDC Pusat Keselamatan Berkendara Terbaik Se-Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175967/polri-N51l_large.jpg
Apel Siaga di Tanjung Priok, Kapolres: Satu Digigit, yang Lain Harus Merasakan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement