Bentuk Satgas Pemberantasan Impor Ilegal, Zulhas Bertemu Kapolri dan Jaksa Agung

JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membahas pembentukan Satgas Impor Ilegal. Pembentukan Satgas ini untuk menindak barang-barang luar negeri yang masuk secara ilegal di Indonesia.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN ini menyambangi Kantor Kejaksaan RI untuk menginisiatif pembentukan Satgas Impor Ilegal.

"Kami tadi memang sengaja beberapa hari ini saya berkoordinasi dan sengaja bertemu mendiskusikan sekaligus minta dukungan, apa yang akhir-akhir ini menjadi polemik di media mengenai terancam tutupnya industri tekstil, pakaian jadi, elektronik, alas kaki, beauty dan baja," kata Zulhas usai bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di gedung Kejaksaan Agung (Kejagung RI), Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2024).

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bara Hasibuan mengatakan, Zulhas mengadakan pertemuan dengan Kapolri di Mabes Polri untuk membicarakan Satgas khusus.

“Untuk melakukan investigasi barang-barang impor yang masuk ke Indonesia yang volumenya massif secara ilegal yang secara jelas itu memberikan efek negatif terhadap industri nasional,” kata Bara di Jakarta.

Menurutnya, kehadiran barang-barang ilegal tersebut membuat produk dalam negeri terhimpit.

Oleh karena itu, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berinisiatif untuk membentuk Satgas tersebut.