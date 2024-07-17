Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Kopi Sianida Jessica Wongso Berlanjut, Otto Hasibuan Ajukan PK Pekan Depan

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |00:09 WIB
Kasus Kopi Sianida Jessica Wongso Berlanjut, Otto Hasibuan Ajukan PK Pekan Depan
Jessica Kumala Wongso. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengacara kondang Otto Hasibuan membeberkan rencana pengajuan Peninjauan Kembali (PK) kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso yang merenggut nyawa Mirna Salihin pada 2016 lalu.

Sebagai kuasa hukum Jessica, Otto terus mengupayakan keadilan bagi sang klien. Sebab, kasus ini dinilai banyak menyimpan kejanggalan, terlebih usai film dokumenter Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso rilis pada 2023 lalu.

"Saya sibuk mengurus PK Jessica. Akan dimasukkan minggu depan," ujar Otto Hasibuan dalam acara Rakyat Bersuara bersama Aiman Witjaksono di iNews pada Selasa (16/7/2024).

Rencana itu lantas membuat penasaran publik terkait bukti yang disiapkan pihak Jessica selaku terpidana.

Namun, Otto mengaku masih belum bersedia menjelaskan bukti tersebut lantaran saat itu ia tengah membahas kasus kematian Vina Cirebon.

"Wah kalau buktinya cukup banyak nanti kita bicarakan itu," pungkasnya.

Sebagai informasi, Mirna Salihin meninggal dunia setelah meminum es kopi vietnam yang dipesan Jessica di sebuah kafe di Jakarta, pada 6 Januari 2016. Hasil pemeriksaan Puslabfor Polri menunjukkan, Mirna meninggal karena keracunan sianida.

(Qur'anul Hidayat)

      
