HOME NEWS NASIONAL

Otto Hasibuan Klaim Punya Bukti Kuatkan Dugaan Kematian Vina Akibat Kecelakaan Tunggal

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |00:22 WIB
Otto Hasibuan Klaim Punya Bukti Kuatkan Dugaan Kematian Vina Akibat Kecelakaan Tunggal
Otto Hasibuan. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengacara lima terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Otto Hasibuan, mengklaim punya bukti kuat terkait misteri kematian sejoli ini pada 2016 lalu.

Adapun bukti itu diungkap Otto dalam acara Rakyat Bersuara bersama Aiman Witjaksono di iNews pada Selasa (16/7/2024) malam.

Saat itu, Otto mengklaim baru menerima kiriman foto dari timnya yang menunjukkan gambar sebuah sekrup di flyover Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Mengingat, flyover ini menjadi TKP penemuan jasad Vina dan Eky pada 27 Agustus 2016 lalu.

Telusuri berita news lainnya
