Insiden Penembakan Trump, Prabowo: Tindakan Kekerasan Harus Dikutuk!

JAKARTA - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto mengutuk keras insiden penembakan Trump terhadap mantan presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

"Saya sangat prihatin mendengar tentang upaya pembunuhan selama kampanye presiden mantan Presiden Donald Trump di Pennsylvania," kata Prabowo dalam akun X atau Twitternya @prabowo dikutip Rabu (17/7/2024).

Menurutnya tindakan kekerasan dalam proses politik demokratis tidaklah dibenarkan. "Tindakan kekerasan tidak mendapat tempat dalam proses politik demokratis dan harus dikutuk," katanya.

Dengan demikian dia berharap mantan Presiden Trump cepat sembuh dan AS kembali melanjutkan pemilunya dengan damai dan aman.

BACA JUGA: Donald Trump Gembira Kasus Dokumen Rahasia Ditolak Hakim

"Saya menyampaikan harapan terbaik kami kepada mantan Presiden Trump agar cepat sembuh, dan pikiran kami tertuju pada para korban dan keluarga mereka selama masa sulit ini. Kami berharap kampanye pemilu AS berlanjut dalam lingkungan yang damai dan aman," tulisnya.

Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump ditembak pria bersenjata saat kampanye untuk Pemilihan Presiden AS di Pennsylvania pada hari Sabtu waktu Amerika, Sabtu waktu setempat. Tembakan tersebut mengenai telinga Trump hingga mengeluarkan darah.

(Qur'anul Hidayat)