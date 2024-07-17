Kemlu Pastikan Tidak Ada WNI Jadi Korban Penembakan Dekat Masjid di Oman

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, memastikan tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penembakan di wilayah Al Wadi Al Kabir, Oman pada Selasa (16/7) waktu setempat. Diketahui insiden itu menewaskan empat orang dan beberapa lainnya terluka.

"KBRI Muscat segera berkomunikasi dengan otoritas setempat dan komunitas WNI. Hingga saat ini tidak ada informasi mengenai WNI yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut,"Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, Rabu (17/7).

Adapun KBRI Muscat juga telah merilis imbauan agar para WNI meningkatkan kewaspadaan. Serta mematuhi arahan otoritas setempat.

"Segera memghubungi Hotline KBRI Muscat jika menghadapi situasi darurat. Hotline KBRI Muscat +968 9600 0210,"tuturnya.

(Khafid Mardiyansyah)