INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Besar Magnitudo 5,7 Guncang Bitung Sulut

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |07:08 WIB
Gempa Besar Magnitudo 5,7 Guncang Bitung Sulut
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 5,7 mengguncang Tenggara Bitung, Sulawesi Utara, pada Rabu (17/7/2024). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 06.39 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di 110 Km dari Tenggara Bitung, Sulawesi Utara,. Sementara itu, pusat kedalaman gempa berada di 10 kilometer.

#Gempa Mag:5.7, 17-Jul-2024 06:39:32WIB, Lok:1.30LU, 126.11BT (110 km Tenggara BITUNG-SULUT), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis akun sosmed X, @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Bitung diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Telusuri berita news lainnya
