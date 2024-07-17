Iptu Rudiana Resmi Dilaporkan ke Bareskrim karena Diduga Menganiaya Terpidana Kasus Vina Cirebon

JAKARTA - Ayah almarhum Muhammad Risky alias Eky, Iptu Rudiana resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri, Rabu (17/7/2024), karena dugaan menganiaya terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eky pada 2016.

Rudiana yang merupakan Kapolsek Kapetakan, Cirebon dilaporkan ke Bareskrim oleh Hadi Saputra, salah satu terpidana kasus Vina dan Eky. Pelaporan dilakukan lewat kuasa hukumnya.

"Hari ini akan melaporkan itu. Satu terpidana atas nama Hadi Saputra akan melaporkan Aiptu pada saat itu, sekarang Iptu Rudiana," kata kuasa hukum tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina, Jutek Bongso di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta Selatan.

BACA JUGA:

Jutek mengatakan bahwa Rudiana dilaporkan atas dugaan melakukan penganiayaan atau penyiksaan terhadap para terpidana saat baru ditangkap usai Vina dan Eky tewas.

"Terkait apa? Terkait apa yang dialami 2016 kan gitu kan, isinya apa? Tunggu nanti sesudah kami melakukan laporan, nanti kami akan sampaikan apa isinya," katanya.

BACA JUGA:

"Kan sebagaimana kita tahu selama ini ada isu tentang penganiayaan, ada isu tentang penyiksaan, ada isu tentang penekanan secara psikis, ya itu salah satu yang akan kami Laporkan mewakili Hadi Saputra, apakah betul itu akan kita uji," sambungnya.

Jutek menduga, penganiayaan tersebut terjadi saat proses pemeriksaan para terpidana, agar mereka mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam.