Perindo Kembali Serahkan Surat Dukungan kepada 42 Calon Kepala Daerah 2024-2029

Ketua Harian Nasional I Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo (MPI/Widya)

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) memberikan surat rekomendasi dukungan kepada 42 calon kepala daerah (cakada) untuk bertarung di Pilkada 2024. Surat rekomendasi diserahkan langsung oleh Ketua Harian Nasional Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo di Auditorium Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

"Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini Rabu, 17 Juli 2024 Parta Perindo dapat selenggarakan deklarasi dukungan serentak tahap kedua kepada cakada dalam rangka Pilkada 2024," kata Angela dalam sambutannya di hadapan para cakada 2024-2029 yang didukung Perindo.

Angela yang juga Ketua Desk Pilkada Pertai Perindo mengatakan bahwa pemberian surat rekomendasi ini merupakan lanjutan dari proses pengusungan figur Partai Perindo di Pilkada 2024.

Sebelumnya, kata Angela, partai yang berlambang Rajawali mengembangkan sayap ini memberikan 45 dukungan terhadap cakada.