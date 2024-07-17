Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Angela Tanoesoedibjo : Kami Dukung Penuh 13 Kader Terbaik Perindo Maju Pilkada 2024

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |18:27 WIB
Angela Tanoesoedibjo : Kami Dukung Penuh 13 Kader Terbaik Perindo Maju Pilkada 2024
Calon kepala daerah yang didukung Partai Perindo (MPI/Azis)
A
A
A

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) kembali memberikan surat dukungan kepada 42 calon kepala daerah atau cakada 2024-2029. Dari jumlah itu, 13 orang di antaranya adalah kader internal Perindo yang akan bertarung di Pilkada 2024.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo sekaligus Ketua Desk Pilkada Pertai Perindo, Angela Tanoesoedibjo saat memberikan sambutan dalam penyerahan surat rekomendasi dukungan partai berlambang Rajawali mengepakan sayap itu ke 42 cakada di Auditorium Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pisat, Rabu (17/7/2024).

"Pada kesempatan ini, kami ingin sampaikan bahwa dengan bangga kami mendukung penuh 13 kader terbaik Partai Perindo untuk maju sebagai cakada," kata Angela.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
