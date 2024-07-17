Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoesoedibjo Minta Pengurus Kawal Tuntas Pemenangan Cakada Didukung Perindo di Pilkada 2024

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |18:55 WIB
Hary Tanoesoedibjo Minta Pengurus Kawal Tuntas Pemenangan Cakada Didukung Perindo di Pilkada 2024
Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: MPI/Aziz Indra)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo atau HT meminta seluruh pengurus DPP hingga DPD Perindo untuk terus mengawal pemenangan para calon kepala daerah (Cakada) yang diusung dan didukung partai berlambang rajawali mengepakkan sayap itu di Pilkada 2024.

Hal itu disampaikan Hary Tanoe saat penyerahan surat rekomendasi dukungan Partai Perindo kepada 42 pasangan calon kepala daerah dari dari 3 provinsi dan 39 kabupaten/kota di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat,a Rabu (17/7/2024).

 BACA JUGA:

"Pesan saya kepada teman-teman Partai Perindo baik di DPP maupun di bawahnya sekali kita mengusung dan mendukung cakada kita harus ingat konsekuensinya kita akan hanya diawal, tapi mengawal sampai betul-betul calon yang kita dukung dan usung bisa duduk memenangkan memenangkan pilkada nanti, setuju semuanya?" kata HT.

Halaman:
1 2
      
