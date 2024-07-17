Kecam OPM Bakar Gedung SMP, DPR Minta Pemerintah Buka Sekolah Darurat

JAKARTA - Komisi X DPR RI mengecam peristiwa pembakaran gedung sekolah yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kampung Borban, Distrik Okbap, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Komisi bidang pendidikan itu pun mendesak Pemerintah untukn membangun sekolah darurat.

"Kami sangat mengecam aksi pembakaran sekolah yang dilakukan OPM. Sekolah adalah sarana bagi putra-putri kita untuk mengenyam pendidikan demi masa depan mereka dan pembangunan bangsa,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti dalam keterangannya, Rabu (17/7/24).

Ia mendorong Pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap layanan pendidikan dalam kasus ini. Meski gedung sekolah dibakar, Agustina meminta Pemerintah menyiapkan cara agar anak-anak tetap bisa belajar.

“Untuk Komisi X, kami ingin memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah walau mungkin dalam kondisi sarpras (sarana prasarana) sederhana. Sekolah tidak boleh berhenti," tegasnya.

Ia juga mendorong Pemda setempat untuk cepat tanggap mengatasi persoalan ini. Menurutnya, sangat penting penyediaan sarana pendidikan sementara bagi siswa-siswi yang sekolahnya dibakar OPM.