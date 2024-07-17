Pengelola Masjid Istiqlal: Kami Konsisten Bantu Palestina

JAKARTA - Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI) Ismail Cawidu menegaskan bahwa Masjid Istiqlal konsisten bersama konsisten bersama jamaah membantu Palestina.

Hal itu disampaikan usai ramai soal flayer kegiatan yang melibatkan tokoh Yahudi Amerika di Masjid Istiqlal.

Ismail menegaskan, flyer undangan seminar yang ramai diperbincangkan itu bukan dari pihak Masjid Istiqlal. Pengurus BPMI, sambungnya, konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.

Dia mengatakan, Masjid Istiqlal juga sejalan dengan sikap pemerintah Indonesia yang tegas tak bekerja sama dengan Zionis yang menindas Palestina.

"Sikap dan pandangan Istiqlal konsisten bersama pemerintah mendukung kemerdekaan Palestina. Istiqlal telah menghimpun dana bersama jemaah memberikan bantuan ke warga Palestina bahkan memfasilitasi beberapa kali Dubes Palestina di Jakarta bertemu dengan jemaah Istiqlal pada hari Jumat," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (17/7/2024).

Soal undangan digital yang beredar, kata Ismail, seminar itu sedianya digelar di Perpustakaan Istiqlal. Seminar tersebut mengangkat tema 'Relations Among Abrahamic Religious Communities in History and Today'.