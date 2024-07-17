Pelaporan Iptu Rudiana Bukan Balas Dendam, Terpidana Kasus Vina Hanya Ingin Bebas

JAKARTA - Salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Hadi Saputra melaporkan Kapolsek Kapetakan Iptu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Kuasa hukum keluarga terpidana kasus Vina, Roelly Panggabean mengatakan laporan tersebut tidak mengandung unsur dendam, melainkan keinginan untuk bebas dari penjara, sebab mereka sekarang sedang menjalani hukuman seumur hidup.

"Tentu rangkaian laporan yang kami lakukan, itu semua akan jadi novum buat kami. Jadi di sini enggak ada unsur balas dendam," kata Roelly di Mabes Polri Jakarta Selatan, Rabu (17/7/2024).

Hal serupa diungkap politikus sekaligus pendamping keluarga terpidana kasus Vina, Dedi Mulyadi mengatakan, bahwa tujuan tujuan utama pelaporan hari ini bukan untuk mempidanakan seseorang.

"Baik, kita di sini tidak memiliki tujuan mempidanakan orang. Tidak memiliki tujuan untuk mempenjarakan orang, kita punya tujuan untuk membebaskan orang," katanya.

"Dan kemudian menuju arah membebaskan itu, perlu proses seperti ini. Karena ini jalan terbaik menuju pembebasan, dan kemudian yang berikutnya adalah apa yang kita cari, adalah rasa keadilan masyarakat yanh bersalah harus dinyatakan bersalah yang tidak harus dibebaskan," sambungnya.