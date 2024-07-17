Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Pilkada, Angkie Yudistia Soroti TPS Belum Ramah Disabilitas

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |21:14 WIB
Jelang Pilkada, Angkie Yudistia Soroti TPS Belum Ramah Disabilitas
Stafsus Presiden, Angkie Yudistia (Foto: MPI)
JAKARTA - Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Angkie Yudistia menyoroti tempat pemungutan suara (TPS) yang hingga kini belum ramah disabilitas. Hal ini pun diharapkan bisa menjadi catatan perbaikan ke depan dalam membuat TPS di Pilkada 2024 November mendatang.

"Kita bisa melihat TPS-TPS itu tidak ramah penyandang disabilitas, nah ini adalah menjadi konsentrasi pemerintah, mungkin ada beberapa TPS yang sudah mengakomodir ramah, tapi memang itu belum sepenuhnya, yang perlu kita perbaiki mulai dari data pemilih," ujar Angkie kepada wartawan di Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Terutama bagi kelompok disabilitas dalam ragam tunanetra dan tuli. Menurutnya, diperlukan pendamping disabilitas di setiap TPS agar memudahkan mereka dalam memilih.

"Mulai dari TPS, bagaimana disabilitas itu bisa mengetahui calon kepala daerahnya, contohnya pendampingan tunanetra, pendampingan tunarungu ketika pencoblosan, jangan sampai penyandang disabilitas tidak bisa memilih karena TPS-nya kurang ramah terhadap penyandang disabilitas," imbuhnya.

Dengan demikian ia membuat kepada pemerintah untuk lebih aktif dalam memberikan pelayanan terbaik bagi kelompok Disabilitas di seluruh Indonesia.

"Perlu ada partisipasi aktif agar bisa dirangkul agar mengawal kejujuran agar tidak disalah gunakan. Memang harus ada yang ngawal dari mana aja bisa dari disabilitas,"katanya.

