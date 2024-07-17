Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Cak Imin Sebut Ada Banyak Politikus tapi Minim Negarawan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |22:28 WIB
Cak Imin Sebut Ada Banyak Politikus tapi Minim Negarawan
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar membuka Sekolah Pemimpin (Sespim) Perubahan Wilayah III yang meliputi Bali, NTT, NTB, Maluku, dan Maluku Utara di Bali, Rabu (17/7/2024).

Cak -- panggilan akrabnya --mengatakan, Sespim Perubahan digelar sebagai supporting PKB dalam mengasah kemampuan dan pengetahuan seluruh Anggota Legislatif PKB yang terpilih pada Pileg 2024.

"Kepemimpinan politik kita harus terus di support dengan kemampuan kepemimpinan yang sesuai dengan tuntutan zaman dan tantangan yang baru. Nah, Sekolah Pemimpin Perubahan ini adalah salah satu media mengasah kemampuan kepemimpinan itu," ujarnya.

Menurutnya, Sespim Perubahan adalah sarana rekrutmen pemimpin bangsa yang bukan saja berperan sebagai politisi, namun juga negararawan.

"Kita ingin melahirkan pemimpin politisi sekaligus negarawan. Banyak politisi tapi tidak banyak negarawan yang memiliki visi yang jelas tentang masa depan bangsa," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Pemilu 2024 cak imin PKB
