Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Dugaan Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Geledah Ruang Kerja Walikota

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |06:08 WIB
5 Fakta Dugaan Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Geledah Ruang Kerja Walikota
Penyidik KPK bawa 2 koper besar dari ruang kerja Walikota Semarang (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Walikota Semarang, pada Rabu 17 Juli 2024. Penggeledahan itu dilakukan terkait penyidikan tiga kluster dugaan korupsi yang tengah diusut.

Salah satunya dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang periode 2023-2024. Berikut sejumlah faktanya:

1. Sejumlah Tempat Digeledah

 

KPK menggeledah lokasi lain di luar Balai Kota Semarang, yakni rumah dinas ataupun rumah tinggal Wali Kota Semarang di Kawasan Bukit Sari, Kota Semarang. Selain itu ada juga lokasi lain yang tak luput digeledah.

2. KPK Bawa 2 Koper Besar

 

Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa 2 koper besar dari ruang kerja Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (Ita), di Kompleks Balai Kota Semarang, Rabu (17/7/2024).

Dua koper itu kemudian dimasukkan dalam mobil Toyota Innova warna hitam nomor polisi AB 1658 G yang parkir tepat di depan pintu gedung. Beberapa petugas KPK keluar dari gedung tersebut, sekira pukul 18.15 WIB.

Pantauan di lokasi, totalnya ada 4 mobil petugas KPK, semuanya warna hitam dan dikawal petugas Satuan Samapta Polrestabes Semarang yang juga menggunakan mobil bersirine.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3178989//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-CFjU_large.jpg
Geledah Kantor Bea Cukai Soal Kasus POME, Kejagung Sita Sejumlah Dokumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3178950//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-X14Y_large.jpg
KPK Panggil Sekjen DPR Indra Iskandar Terkait Kasus Korupsi Rumah Dinas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3178922//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-tgUe_large.jpg
KPK Sita Rp4,6 Miliar Hasil Kebun Sawit Terkait TPPU Nurhadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178629//nusron-ipMe_large.jpg
Datang ke KPK, Nusron Wahid Bahas Celah Korupsi di ATR/BPN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178634//suap_hakim-E5hx_large.jpg
Ary Bakri dkk Didakwa Suap Hakim Rp40 Miliar Terkait Vonis Lepas CPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178578//kpk-6F0g_large.jpg
KPK Tetapkan 1 ASN Jadi Tersangka Kasus Pengolahan Karet
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement