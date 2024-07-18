Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Iptu Rudiana Dipolisikan, Aniaya Terpidana Pembunuh Vina hingga Dipaksa Minum Air Kencing

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |07:07 WIB
4 Fakta Iptu Rudiana Dipolisikan, Aniaya Terpidana Pembunuh Vina hingga Dipaksa Minum Air Kencing
Iptu Rudiana dilaporan ke Bareskrim Polri (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Para terpidana pembunuhan Vina Cirebon mulai melakukan perlawanan. Tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Cirebon akan melaporkan Iptu Rudiana, ayah almarhum Eky, ke Bareskrim Polri.

Rudiana akan dilaporkan terkait dugaan tindak kekerasan atau penyiksaan terhadap para terpidana pada 2016 silam. Berikut sejumlah faktanya :

1. Sejumlah Orang Dilaporkan

 

"Kami sudah melaporkan Pasren (ketua RT) dan Aep. Mungkin (pelaporan) yang sekarang ini Rudiana (Iptu Rudiana)," kata Wiwi Maryanti kuasa hukum terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Vina dan Eky di Rutan Kebonwaru.

Wiwi menyatakan, para terpidana seumur hidup seperti Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil, menceritakan disiksa oleh Iptu Rudiana saat diperiksa di Polres Cirebon Kota. Foto para terpidana babak belur akibat disiksa polisi pun telah beredar luas.

"Mereka menyampaikan Rudiana menyiksa mereka. Anak anak ini (Supriyanto, Hadi Saputra, Eko Sandi, dan Rivaldi) babak belur," ujarnya.

2. Minta Iptu Rudiana Diproses Hukum!

Para terpidana kasus Vina Cirebon mulai melakukan perlawanan usai praperadilan Pegi Setiawan dikabulkan hakim. Kini, ayah dari salah satu terpidana Hadi Saputra, Kasana meminta Iptu Rudiana dapat diproses secara hukum.

Diketahui, Iptu Rudiana adalah ayah Eki, dia diduga melakukan penyiksaan dan penganiayaan terhadap para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, salah satunya Hadi Saputra.

"Kalau kita mah cari yang lurusnya aja penginnya Pak Rudiana segera diproses aja, karena untuk menegakkan hukum keadilan," kata Kasana di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (17/7/2024).

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175508//prabowo-taPN_large.jpg
Sosok Wamendagri Akhmad Wiyagus, Eks Kabaintelkam yang Pernah Disorot saat Kasus Vina Cirebon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/337/3098594//pembunuhan-NXFl_large.jpg
KALEIDOSKOP 2024: Tragedi Kematian Tragis Vina Cirebon Menyisakan Misteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/337/3095980//ilustrasi-Ga1o_large.JPG
5 Fakta PK Terpidana Kasus Vina Cirebon Ditolak MA, Dianggap Tak Ada Bukti Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/337/3095973//saka_tatal-X1ga_large.JPG
PK Sakal Tatal Ditolak MA, Nama Baiknya Gagal Dipulihkan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/337/3095964//jubir_ma-7Ix0_large.JPG
PK Terpidana Kasus Vina Cirebon Saka Tatal Ditolak MA, Novum yang Diajukan Dianggap Bukan Bukti Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/337/3095920//vina_cirebon-4VBz_large.jpg
Tok! MA Tolak PK 7 Terpidana Kasus Vina Cirebon 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement