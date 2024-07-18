4 Fakta Iptu Rudiana Dipolisikan, Aniaya Terpidana Pembunuh Vina hingga Dipaksa Minum Air Kencing

JAKARTA - Para terpidana pembunuhan Vina Cirebon mulai melakukan perlawanan. Tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Cirebon akan melaporkan Iptu Rudiana, ayah almarhum Eky, ke Bareskrim Polri.

Rudiana akan dilaporkan terkait dugaan tindak kekerasan atau penyiksaan terhadap para terpidana pada 2016 silam. Berikut sejumlah faktanya :

1. Sejumlah Orang Dilaporkan

"Kami sudah melaporkan Pasren (ketua RT) dan Aep. Mungkin (pelaporan) yang sekarang ini Rudiana (Iptu Rudiana)," kata Wiwi Maryanti kuasa hukum terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Vina dan Eky di Rutan Kebonwaru.

Wiwi menyatakan, para terpidana seumur hidup seperti Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil, menceritakan disiksa oleh Iptu Rudiana saat diperiksa di Polres Cirebon Kota. Foto para terpidana babak belur akibat disiksa polisi pun telah beredar luas.

"Mereka menyampaikan Rudiana menyiksa mereka. Anak anak ini (Supriyanto, Hadi Saputra, Eko Sandi, dan Rivaldi) babak belur," ujarnya.

2. Minta Iptu Rudiana Diproses Hukum!

Para terpidana kasus Vina Cirebon mulai melakukan perlawanan usai praperadilan Pegi Setiawan dikabulkan hakim. Kini, ayah dari salah satu terpidana Hadi Saputra, Kasana meminta Iptu Rudiana dapat diproses secara hukum.

Diketahui, Iptu Rudiana adalah ayah Eki, dia diduga melakukan penyiksaan dan penganiayaan terhadap para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, salah satunya Hadi Saputra.

"Kalau kita mah cari yang lurusnya aja penginnya Pak Rudiana segera diproses aja, karena untuk menegakkan hukum keadilan," kata Kasana di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (17/7/2024).