Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Laporkan Iptu Rudiana, Kuasa Hukum Bawa Bukti Penganiayaan Terpidana Kasus Vina

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |04:04 WIB
Laporkan Iptu Rudiana, Kuasa Hukum Bawa Bukti Penganiayaan Terpidana Kasus Vina
Jutek Bongso. (Foto: Riana Rizkia)
A
A
A

JAKARTA - Salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Hadi Saputra melaporkan Iptu Rudiana ke Bareskrim Polri atas dugaan penganiayaan yang dialaminya.

Kuasa Hukum enam terpidana kasus Vina, Jutek Bongso mengatakan, pihaknya turut melampirkan sejumlah barang bukti dalam laporan yang teregister dengan nomor:LP/B/235/VII/2024/SPKT BARESKRIM POLRI tertanggal 17 Juli 2024.

"(Buktinya berupa) pengakuan (Hadi), dan saksi dan ini masih ada berkasnya. Cari di Google (juga) banyak itu (foto bekas dugaan penganiayaan terhadap terpidana)," kata Jutek di Mabes Polri Jakarta Selatan, Rabu (17/7/2024).

Jutek mengungkap, Hadi telah menceritakan beberapa penyiksaan yang dialaminya selama menjalani proses hukum dalam kasus tersebut.

Pada kesempatan yang sama, kuasa hukum keluarga terpidana, Rully Panggabean merinci, Hadi mengalami pukulan dan penginjakan di kepala hingga dipaksa meminum urine.

"Macam-macam ya bentuk penganiayaan yang dialami oleh klien kami, dari mulai diinjak-injak kemudian pukulan kemudian gembok dipukulkan ke kepala sampai pecah kepalanya dan lain sebagainya," katanya.

"Tadi juga yang bilang terpidana ini disuruh minum air kencing segala kan ini hal-hal yanh sebetulnya sudah di luar kemanusiaan," sambungnya.

Rully melanjutkan, laporan tersebut juga didasari oleh rasa kemanusiaan, dan pihaknya pun sangat menyayangkan jika dugaan penganiayaan tersebut benar dilakukan oleh Iptu Rudiana.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/525/3050744/pembunuhan-83tB_large.jpg
Saksi Arfan Ungkap Keberadaan Sudirman di Malam Terbunuhnya Vina dan Eky
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/337/3048197/saka_tatal-OkPl_large.jpg
Hari Ini, Saka Tatal Diperiksa Mabes Polri soal Kesaksian Palsu Aep dan Dede
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/337/3046781/pembunuhan-o2zj_large.jpg
Saka Tatal Sumpah Pocong, MUI: Kearifan Lokal yang Ada sejak Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/525/3046683/saka_tatal-gj31_large.jpg
Keluarga Semakin Yakin Saka Tatal Tak Terlibat Bunuh Vina-Eky Usai Sumpah Pocong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/337/3046653/saka_tatal-DGTC_large.jpg
Detik-Detik Saka Tatal Sumpah Pocong Disaksikan Ratusan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/525/3043888/pembunuhan-ZsvI_large.jpg
Kantongi Bukti Baru, Rivaldi Terpidana Kasus Vina Cirebon Siap Ajukan PK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement