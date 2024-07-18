Kisah Cinta Ken Arok dan Istri Pertamanya, Candi Telih Jadi Saksi

CANDI Telih menjadi saksi Ken Arok penguasa pertama Singasari, melepas rindu dengan istri pertamanya. Kisah tersebut terjadi usai Ken Arok berhasil mengalahkan Tunggul Ametung.

Alhasil ia pun naik tahta menguasai daerah Tumapel dan menikahi mantan istri Tunggul Ametung bernama Ken Dedes. Pernikahan dengan Ken Dedes memang merupakan pernikahan kedua bagi Ken Arok, karena ia telah memiliki istri bernama Ken Umang.

Ken Umang sendiri merupakan saudari pungutnya anak Bango Samparan, yang dinikahi Ken Arok ketika bergerilya melawan Tumapel. Sedangkan Ken Dedes adalah istrinya yang ia nikahi saat menjadi pemimpin Tumapel. Kendati telah menikah dengan Ken Dedes, cinta Ken Arok ke Ken Umang ternyata tak luntur.

"Ken Umang juga telah mengetahui bila ia hanya menjadi istri selir dari Ken Arok. Umang mengaku ikhlas lantaran ia hanyalah dari seorang golongan sudra, yang berbeda kasta dengan Ken Dedes yang berasal dari kasta brahmana," demikian dikutip dari buku "Hitam Putih Ken Arok dari Kejayaan hingga Keruntuhan".

Ken Arok sering mengunjungi Ken Umang tanpa sepengetahuan Ken Dedes tentunya. Ken Arok mengunjungi Ken Umang di salah satu candi bernama Telih, yang berada di Dusun Sumbul, Desa Klampok, Kecamatan Singosari.

Di Candi Telih yang memiliki ketinggian sekitar 2 metet dan lebar bangunan 2,5 meter inilah keduanya sering bertemu. Ken Arok melepas rindu dengan Ken Umang istri pertamanya. Di candi itu pula, Ken Arok melangsungkan percintaannya dengan Ken Umang.