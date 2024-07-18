Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Cinta Ken Arok dan Istri Pertamanya, Candi Telih Jadi Saksi

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |05:34 WIB
Kisah Cinta Ken Arok dan Istri Pertamanya, Candi Telih Jadi Saksi
Candi Telih saksi kisah cinta Ken Arok (Foto : Okezone.com/Avirista M)
A
A
A

CANDI Telih menjadi saksi Ken Arok penguasa pertama Singasari, melepas rindu dengan istri pertamanya. Kisah tersebut terjadi usai Ken Arok berhasil mengalahkan Tunggul Ametung.

Alhasil ia pun naik tahta menguasai daerah Tumapel dan menikahi mantan istri Tunggul Ametung bernama Ken Dedes. Pernikahan dengan Ken Dedes memang merupakan pernikahan kedua bagi Ken Arok, karena ia telah memiliki istri bernama Ken Umang.

Ken Umang sendiri merupakan saudari pungutnya anak Bango Samparan, yang dinikahi Ken Arok ketika bergerilya melawan Tumapel. Sedangkan Ken Dedes adalah istrinya yang ia nikahi saat menjadi pemimpin Tumapel. Kendati telah menikah dengan Ken Dedes, cinta Ken Arok ke Ken Umang ternyata tak luntur.

"Ken Umang juga telah mengetahui bila ia hanya menjadi istri selir dari Ken Arok. Umang mengaku ikhlas lantaran ia hanyalah dari seorang golongan sudra, yang berbeda kasta dengan Ken Dedes yang berasal dari kasta brahmana," demikian dikutip dari buku "Hitam Putih Ken Arok dari Kejayaan hingga Keruntuhan".

Ken Arok sering mengunjungi Ken Umang tanpa sepengetahuan Ken Dedes tentunya. Ken Arok mengunjungi Ken Umang di salah satu candi bernama Telih, yang berada di Dusun Sumbul, Desa Klampok, Kecamatan Singosari.

Di Candi Telih yang memiliki ketinggian sekitar 2 metet dan lebar bangunan 2,5 meter inilah keduanya sering bertemu. Ken Arok melepas rindu dengan Ken Umang istri pertamanya. Di candi itu pula, Ken Arok melangsungkan percintaannya dengan Ken Umang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3151990/komisi_x-jADE_large.jpg
Anggota Komisi X DPR Minta Proyek Penulisan Sejarah Sebaiknya Dihentikan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement