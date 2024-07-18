Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kabar Duka, Ibunda Budiman Sudjatmiko Meninggal Dunia

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |07:59 WIB
Kabar Duka, Ibunda Budiman Sudjatmiko Meninggal Dunia
Ibunda Budiman Sudjatmiko meninggal dunia (Foto: X/@budimandjatmiko)
A
A
A

JAKARTA - Ibunda Budiman Sudjatmiko Bernama Hj Sri Sulastri, meninggal dunia.

Kabar tersebut disampaikan Budiman melalui unggahannya di akun X @budimandjatmiko, Kamis (18/7/2024).

Dalam unggahan tersebut, Budiman membagikan foto momen dirinya bersama sang ibu.

"Ibuku, the God fearing person, seorang manusia yang takut sekaligus mencintai Allah SWT, hari ini dipanggil menghadapNya. Inalillahi wa'inailaihi roji'un. Selamat jalan nggih, bu," bunyi cuitan Budiman di akun X @budimandjatmiko, seperti dikutip.

Ibunda Budiman Sudjatmiko meninggal di RS Sulianto Saroso, Sunter, Jakarta Utara, pada Rabu, 17 Juli 2024.

(Angkasa Yudhistira)

      
