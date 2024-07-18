Kabar Duka, Ibunda Budiman Sudjatmiko Meninggal Dunia

Ibunda Budiman Sudjatmiko meninggal dunia (Foto: X/@budimandjatmiko)

JAKARTA - Ibunda Budiman Sudjatmiko Bernama Hj Sri Sulastri, meninggal dunia.

Kabar tersebut disampaikan Budiman melalui unggahannya di akun X @budimandjatmiko, Kamis (18/7/2024).

BACA JUGA: Letusan Gunung Ibu Sudah Terjadi 382 Kali Sejak Awal 2024

Dalam unggahan tersebut, Budiman membagikan foto momen dirinya bersama sang ibu.

"Ibuku, the God fearing person, seorang manusia yang takut sekaligus mencintai Allah SWT, hari ini dipanggil menghadapNya. Inalillahi wa'inailaihi roji'un. Selamat jalan nggih, bu," bunyi cuitan Budiman di akun X @budimandjatmiko, seperti dikutip.

Ibunda Budiman Sudjatmiko meninggal di RS Sulianto Saroso, Sunter, Jakarta Utara, pada Rabu, 17 Juli 2024.

(Angkasa Yudhistira)