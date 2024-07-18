Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Dikabarkan Lantik 2 Politisi Gerindra Jadi Wamen Hari Ini

Rakhmatulloh , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |11:06 WIB

Presiden Joko Widodo (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melantik dua politisi asal Gerindra menjadi Wakil Menteri (Wamen). Pelantikan akan dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/7/2024) sore ini.

Informasi yang beredar, dua politisi Gerindra itu adalah Sudaryono dan Thomas Djiwandono. Sudaryono disebut-sebut akan mengisi Wamentan, dan Thomas Wamenkeu.

Kendati demikian, kabar pelantikan kedua elit Gerindra tersebut belum diketahui pasti. Namun, pihak Kemenkeu membenarkan soal ada pelantikan untuk posisi Wamenkeu.

"Iya benar nanti ada pelantikan. Sementara seperti itu," jelas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro ketika ditemui di Semarang.

Beberapa elit Partai Gerindra seperti Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad, Habiburokhman, Rahayu Saraswati sudah dikonfirmasi mengenai hal ini. Namun, belum memberikan respon lebih lanjut. Bahkan, Okezone telah menghubungi Sudaryono dan Thomas, tapi belum memberikan respons yang sama.

Tak hanya mereka, pihak Okezone juga telah menghubungi Istana, namun pihak Istana juga belum memberikan jawaban.

(Arief Setyadi )

      
