Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PKS Resmi Usung Duet Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2024

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |11:45 WIB
PKS Resmi Usung Duet Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2024
PKS usung Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2024 (Foto: M Refi Sandi)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu resmi mendukung pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur (Cagub/Cawagub) Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak di Pilkada 2024. Surat keputusan (SK) dukungan diberikan di Kantor DPP PKS, TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2024).

Pantauan Okezone di lokasi, Khofifah-Emil kompak mengenakan batik cokelat bercorak oranye menerima langsung SK dari Presiden PKS, Ahmad Syaikhu didampingi pengurus DPW PKS Jawa Timur.

Deklarasi dukungan berlangsung tertutup. Bahkan, awak media hanya diperkenankan mengambil gambar sebentar saja. Terlihat jajaran pengurus PKS turut hadir menyaksikan di antaranya M Iqbal, M Kholid dan lainnya.

Duet Khofifah-Emil sebagai petahana telah diusung sejumlah partai di antaranya Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PPP, Perindo, dan PKS. Duet itu disinyalir sebagai calon kuat untuk menang kembali di Pilkada Jawa Timur 2024.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036618/survei-terbaru-cagub-jatim-2024-khofifah-teratas-disusul-risma-dan-emil-dardak-m7yMymrZeN.jpg
Survei Terbaru Cagub Jatim 2024 : Khofifah Teratas, Disusul Risma dan Emil Dardak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/337/3033499/ppp-resmi-dukung-khofifah-emil-dardak-di-pilgub-jatim-2024-vxy5NzMMFo.jpg
PPP Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak di Pilgub Jatim 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177350//menhan-Keqa_large.jpg
Tak Bahas Kabinet dengan Menhan, PKS: Kami Sudah Ada di Dalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177342//ketua_majelis_syuro_pks_sohibul_iman-xhUr_large.jpg
PKS Beri Masukan ke Menhan Sjafrie Soal Pendekatan Pertahanan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177338//menhan-QYvm_large.jpg
Menhan-Elite PKS Bahas Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177329//menteri_pertahanan_sjafrie_sjamsoeddin-aMKy_large.jpg
Menhan dan PKS Doakan Kekuatan untuk Presiden Prabowo di Usia 74 Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement