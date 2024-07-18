PKS Resmi Usung Duet Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2024

JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu resmi mendukung pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur (Cagub/Cawagub) Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak di Pilkada 2024. Surat keputusan (SK) dukungan diberikan di Kantor DPP PKS, TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2024).

Pantauan Okezone di lokasi, Khofifah-Emil kompak mengenakan batik cokelat bercorak oranye menerima langsung SK dari Presiden PKS, Ahmad Syaikhu didampingi pengurus DPW PKS Jawa Timur.

BACA JUGA: MUI Nonaktifkan 2 Pengurus Diduga Terlibat Ormas Terafiliasi Israel

Deklarasi dukungan berlangsung tertutup. Bahkan, awak media hanya diperkenankan mengambil gambar sebentar saja. Terlihat jajaran pengurus PKS turut hadir menyaksikan di antaranya M Iqbal, M Kholid dan lainnya.

Duet Khofifah-Emil sebagai petahana telah diusung sejumlah partai di antaranya Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PPP, Perindo, dan PKS. Duet itu disinyalir sebagai calon kuat untuk menang kembali di Pilkada Jawa Timur 2024.

(Arief Setyadi )