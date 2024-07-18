Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gerindra Benarkan Sudaryono dan Thomas Djiwandono Akan Dilantik Jadi Wamen Sore Ini

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |11:57 WIB
Gerindra Benarkan Sudaryono dan Thomas Djiwandono Akan Dilantik Jadi Wamen Sore Ini
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Partai Gerindra membenarkan Thomas Djiwandono akan masuk ke Kabinet Indonesia Maju (KIM). Thomas akan dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sore ini, Kamis (18/7/2024).

"Ya, kita dapat kabar bahwa memang sore ini Pak Thomas Djiwandono yang akan dilantik menjadi Wamenkeu," ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco juga membenarkan kabar Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono akan dilantik menjadi Wamentan pada hari ini. "Betul," kata Dasco dalam pesan singkatnya.

Sekadar informasi, Presiden Jokowi bakal melantik tiga posisi wakil menteri pada hari ini, Kamis 18 Juli 2024.

Ketiga posisi Wamen yang akan dilantik tersebut antara lain Wamen Investasi, Wamen Pertanian dan penambahan pada Wamen Keuangan.

"Hari ini, tanggal 18 Juli 2024, pukul 15.00 WIB akan diagendakan pelantikan beberapa Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara. Posisi Wakil Menteri yg akan dilantik oleh Presiden adalah penambahan Wamenkeu, pengangkatan Wameninves dan pergantian Wamentan," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat dihubungi, Kamis 18 Juli 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168475/kpk-lq8z_large.jpg
Daftar 7 Menteri Era Jokowi yang Kena Kasus Korupsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement