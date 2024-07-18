Gerindra Benarkan Sudaryono dan Thomas Djiwandono Akan Dilantik Jadi Wamen Sore Ini

JAKARTA - Partai Gerindra membenarkan Thomas Djiwandono akan masuk ke Kabinet Indonesia Maju (KIM). Thomas akan dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sore ini, Kamis (18/7/2024).

"Ya, kita dapat kabar bahwa memang sore ini Pak Thomas Djiwandono yang akan dilantik menjadi Wamenkeu," ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco juga membenarkan kabar Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono akan dilantik menjadi Wamentan pada hari ini. "Betul," kata Dasco dalam pesan singkatnya.

Sekadar informasi, Presiden Jokowi bakal melantik tiga posisi wakil menteri pada hari ini, Kamis 18 Juli 2024.

Ketiga posisi Wamen yang akan dilantik tersebut antara lain Wamen Investasi, Wamen Pertanian dan penambahan pada Wamen Keuangan.

"Hari ini, tanggal 18 Juli 2024, pukul 15.00 WIB akan diagendakan pelantikan beberapa Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara. Posisi Wakil Menteri yg akan dilantik oleh Presiden adalah penambahan Wamenkeu, pengangkatan Wameninves dan pergantian Wamentan," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat dihubungi, Kamis 18 Juli 2024.