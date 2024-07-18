Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mbak Ita Kenalkan Empat Inovasi Kesehatan di Rakerkes Kota Semarang, Apa Saja?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |12:08 WIB
Mbak Ita Kenalkan Empat Inovasi Kesehatan di Rakerkes Kota Semarang, Apa Saja?
Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu menghadiri Rakerkes yang dilaksanakan Dinkes Kota Semarang di Hotel Quest, Selasa (16/7). (Foto: dok Pemkot Semarang)
A
A
A

SEMARANG - Dinas Kesehatan Kota Semarang menggelar Rapat Kerja Kesehatan (Rakerkes) bertemakan Perubahan Iklim dan Kesehatan Masyarakat Semarang Makin Kompak Makin Hebat Melesat Menuju Indonesia Emas di Hotel Quest, Selasa (16/7). 

Kegiatan itu dihadiri oleh Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam dan pejabat lainnya. 

Dalam kesempatan itu, Mbak Ita sapaan akrab Hevearita Gunaryanti Rahayu juga meluncurkan empat inovasi pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Semarang.

Inovasi pertama yakni Program Pengendalian Tuberkulosis Berbasis Wilayah di Kota Semarang atau Rotan Semar. Inovasi ini merupakan dukungan platform digital yang terintegrasi dengan Sistem Semar Betul. 

Strategi dalam Rotan Semar menggunakan pendekatan pentahelix (sebuah model inovatif pengembangan dari model QuadrupleHelix yang menghubungkan akademisi, praktisi/bisnis, komunitas, pemerintah dan media untuk menciptakan ekosistem berdasarkan kreatifitas dan pengetahuan) yang dilakukan secara masif, terstruktur dan terintegrasi. 

Halaman:
1 2 3
      
