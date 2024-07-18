Sosok Sudaryono, Eks Ajudan Prabowo yang Bakal Dilantik Jadi Wamentan

JAKARTA - Politisi Partai Gerindra, Sudaryono akan dilantik sebagai Wakil Menteri (Wamen) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Kamis (18/7/2024) sore. Ia akan mengisi pos Wakil Menteri Pertanian (Wamentan).

"Betul (Sudaryono jabat Wamentan)," kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad saat dikonfirmasi.

BACA JUGA: Gerindra Benarkan Sudaryono dan Thomas Djiwandono Akan Dilantik Jadi Wamen Sore Ini

Sudaryono merupakan mantan Ajudan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Dia menjadi ajudan Prabowo pada 2010 selepas menempuh pendidikan di Jepang

Pria kelahiran Grobogan 23 Januari 1985 memiliki karier politik yang cemerlang. Di Gerindra, dia sempat menjadi Dewan Pembina Pedagang Pejuang Indonesia Raya (Papera), organisasi sayap Gerindra.

Sebelumnya, pria yang akrab disapa Mas Dar juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI).

Sekarang, Mas Dar ditugasi Prabowo memimpin Gerindra Jawa Tengah. Atas keberhasilan menjadi Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, pria yang pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Taruna Nusantara itu mendapat mandat dari Prabowo untuk bertarung di Pilkada Jawa Tengah sebagai bakal Calon Gubernur periode 2024-2029.

(Arief Setyadi )