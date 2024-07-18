Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Rekam Jejak Thomas Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Akan Dilantik Jadi Wamenkeu

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |13:42 WIB
Rekam Jejak Thomas Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Akan Dilantik Jadi Wamenkeu
Thomas Djiwandono Akan Dilantik Jadi Wamenkeu
A
A
A

JAKARTA –Keponakan Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono dikabarkan akan dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan II oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Presiden, Kamis (18/7/2024).

"Iya benar nanti ada pelantikan. Sementara seperti itu," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro ketika ditemui di Semarang.

Thomas merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra. Selama Pilpres 2014, Thomas juga berperan sangat penting bagi Koalisi Merah-Putih (KMP) yang kala itu mengusung pasangan Prabowo-Hatta.

Tommy -- panggilan akrabnya-- adalah putra pertama dari pasangan Joseph Soedradjad Djiwandono (ayah) dan Biantiningsih Miderawati Djojohadikusumo (ibu). Ayahnya adalah Gubernur Bank Indonesia periode 1993–1998 sedangkan ibunya adalah kakak kandung dari Prabowo Subianto.

Tommy menjalani pendidikan di SMP Kanisius Menteng, Jakarta dan kemudian berkuliah di jurusan sejarah dari Universitas Haverford College, Pennsylvania, dari 1990 sampai 1995 serta jurusan International Relations and International Economics dari Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington, Amerika Serikat.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
