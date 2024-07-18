Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Geledah Kantor Dinas Kominfo Kota Semarang

Eka Setiawan , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |13:59 WIB
KPK Geledah Kantor Dinas Kominfo Kota Semarang
Petugas KPK di kompleks Balai Kota Semarang (MPI/Eka)
A
A
A

SEMARANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penggeledahan di kompleks Balai Kota Semarang, Kamis (18/7/2024).

Pantauan di lokasi, KPK menggeledah ruangan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang terletak di bagian belakang kompleks Balai Kota Semarang.

Setelah Zuhur, beberapa petugas mengenakan rompi KPK tampak berada di sana, dan keluar menuju Gedung Moch. Ichsan yang jaraknya tak terlalu jauh.

Selain beberapa petugas KPK, tampak pula sejumlah ASN setempat berjalan bersama mereka, termasuk Kepala Diskominfo Kota Semarang Soenarto. Dia juga tampak menuju ruang yang sama di Gedung Moch. Ichsan.

Halaman:
1 2 3
      
