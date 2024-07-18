Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Periksa Anak SYL, KPK Dalami Kepemilikan Aset

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |14:16 WIB
Periksa Anak SYL, KPK Dalami Kepemilikan Aset
Jubir KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto (Foto: MPI/Nur Khabibi)
JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa anak mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau SYL, Indira Chunda Tita pada Selasa 16 Juli 2024. Ia dicecar terkait kepemilikan aset SYL dan keluarganya.

“Didalami terkait kepemilikan aset SYL dan keluarganya,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Kamis (18/7/2024).

Selain Tessa, seharusnya penyidik lembaga antirasuah turut memeriksa cucu dari SYL Andi Tenri Bilang Radisyah. Tapi, ia tak hadir lantaran sakit.

