Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Istana, Sudaryono Ngaku Dikabari soal Pelantikan Wamen Kemarin Malam

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |14:26 WIB
Tiba di Istana, Sudaryono Ngaku Dikabari soal Pelantikan Wamen Kemarin Malam
Sudaryono tiba di Istana jelang pelantikan sebagai Wamen (Foto: Raka Dwi Novianto)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah (Jateng) Sudaryono tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada sore hari ini, Kamis (18/7/2024) untuk menghadiri pelantikan dirinya sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan).

Pantauan di lokasi, Sudaryono tiba sekitar pukul 14.05 WIB. Sudaryono yang mengenakan setelan jas hitam dengan dasi berwarna merah tiba bersama istrinya.

Sudaryono mengaku dikabari untuk hadir dan dilantik sebagai Wamentan Rabu 17 Juli kemarin malam.

"Telepon, WhatsApp, kemarinlah. Kemarin sore sama malam," kata Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Sudaryono mengaku amanah yang aman diembannya nanti akan dirinya kerjakan sebaik-baiknya. Menurutnya, pertanian menjadi hal penting bagi kedaulatan pangan.

"Apa pun kan ini tugas amanah jadi kita laksanakan sebaik-baiknya. Pertanian sentral vital, kedaulatan pangan salah satunya tergantung pada pangan," katanya.

"Insya Allah mohon doa dan restunya," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065832/jokowi-PSaz_large.jpg
Jokowi Bakal Reshuffle Kabinet Lagi di Ujung Masa Jabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061601/sertijab_menteri_sosial_gus_ipul-STPQ_large.jpg
Sertijab Mensos, Muhadjir Effendy Serahkan Memo Jabatan ke Gus Ipul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061490/kabinet_jokowi-Psly_large.jpg
Dilantik Jadi Mensos, Gus Ipul Ngaku Belum Sowan ke Tri Rismaharini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061487/mensos-Q5BE_large.jpg
Susunan Menteri Kabinet Indonesia Maju Terbaru setelah Jokowi Reshuffle Kabinet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/337/3060492/presiden_joko_widodo-A3G8_large.jpg
Soal Jokowi Reshuffle Kabinet di IKN, Hasan Nasbi: Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/337/3051449/yasonna_laoly-YwPW_large.jpg
Kena Reshuffle, Yasonna Titip Ini ke Menkumham Supratman Andi Agtas 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement