Tiba di Istana, Sudaryono Ngaku Dikabari soal Pelantikan Wamen Kemarin Malam

Sudaryono tiba di Istana jelang pelantikan sebagai Wamen (Foto: Raka Dwi Novianto)

JAKARTA - Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah (Jateng) Sudaryono tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada sore hari ini, Kamis (18/7/2024) untuk menghadiri pelantikan dirinya sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan).

Pantauan di lokasi, Sudaryono tiba sekitar pukul 14.05 WIB. Sudaryono yang mengenakan setelan jas hitam dengan dasi berwarna merah tiba bersama istrinya.

Sudaryono mengaku dikabari untuk hadir dan dilantik sebagai Wamentan Rabu 17 Juli kemarin malam.

"Telepon, WhatsApp, kemarinlah. Kemarin sore sama malam," kata Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Sudaryono mengaku amanah yang aman diembannya nanti akan dirinya kerjakan sebaik-baiknya. Menurutnya, pertanian menjadi hal penting bagi kedaulatan pangan.

"Apa pun kan ini tugas amanah jadi kita laksanakan sebaik-baiknya. Pertanian sentral vital, kedaulatan pangan salah satunya tergantung pada pangan," katanya.

"Insya Allah mohon doa dan restunya," sambungnya.