Pesan Prabowo untuk Mantan Ajudannya yang Bakal Dilantik Jadi Wamentan

JAKARTA - Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah (Jateng) Sudaryono mengaku sudah menerima ucapan selamat dari Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sudaryono bakal dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) pada sore hari ini Kamis (18/7/2024).

Sudaryono merupakan mantan Ajudan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Dia menjadi ajudan Prabowo pada 2010 selepas menempuh pendidikan di Jepang.

Pria kelahiran Grobogan 23 Januari 1985 memiliki karier politik yang cemerlang. Di Gerindra, dia sempat menjadi Dewan Pembina Pedagang Pejuang Indonesia Raya (Papera), organisasi sayap Gerindra.

"Pangan adalah kedaulatan negara," kata Sudaryono menyebut pesan Prabowo.

Diberitakan sebelumnya, Sudaryono tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada sore hari ini untuk menghadiri pelantikan dirinya sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan).

Pantauan di lokasi, Sudaryono tiba sekitar pukul 14.05 WIB. Sudaryono yang mengenakan setelan jas hitam dengan dasi berwarna merah tiba bersama istrinya.

Sudaryono mengaku dikabari untuk hadir dan dilantik sebagai Wamentan Rabu (17/7) kemarin malam.

"Telepon, WhatsApp, kemarenlah. Kemaren sore sama malam," kata Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/7/2024).