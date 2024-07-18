Jadi Wamentan, Sudaryono Kejar Target Wujudkan Kedaulatan Pangan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2024). Usai dilantik, Sudaryono mengatakan, pertanian adalah sektor yang sangat penting menyangkut kedaulatan dan ketahanan pangan Indonesia.

Menurutnya, ketahanan dan kedaulatan bangsa Indonesia salah satunya ada di sektor pangan. "Oleh karena itu, ini menjadi sebuah tugas yang tidak ringan sebagaimana telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi dan sudah dilaksanakan pada sampai dengan hari ini dan tentunya akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan oleh presiden terpilih kita bapak Prabowo Subianto," kata Sudaryono di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Kelanjutan dan peningkatan tersebut, kata Sudaryono, berkaitan dengan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan bagi bangsa Indonesia.

"Mungkin lebih detailnya saya kira bisa panjang. Ada food estate kemudian intensifikasi kemudian ada pipanisasi, kemudian ada pompanisasi, asa kemudian peningkatan lahan dari lahan rawa lahan pasang surut misalnya untuk menambah produktivitas pangan kita," kata Sudaryono.

"Saya kira target sudah jelas adalah bagaimana kita berdaulat di bidang pangan. Mohon doa mohon dukungan dan saya kira rekan media untuk tugas kami yang kami pikir dan kami anggap tidak ringan ini," tambahnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi melantik tiga figur Wamen yang akan mengisi Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024.