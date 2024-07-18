Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jadi Wamentan, Sudaryono Kejar Target Wujudkan Kedaulatan Pangan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |18:13 WIB
Jadi Wamentan, Sudaryono Kejar Target Wujudkan Kedaulatan Pangan
Wamentan Sudaryono (Foto: Raka Dwi Novianto)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2024). Usai dilantik, Sudaryono mengatakan, pertanian adalah sektor yang sangat penting menyangkut kedaulatan dan ketahanan pangan Indonesia.

Menurutnya, ketahanan dan kedaulatan bangsa Indonesia salah satunya ada di sektor pangan. "Oleh karena itu, ini menjadi sebuah tugas yang tidak ringan sebagaimana telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi dan sudah dilaksanakan pada sampai dengan hari ini dan tentunya akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan oleh presiden terpilih kita bapak Prabowo Subianto," kata Sudaryono di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Kelanjutan dan peningkatan tersebut, kata Sudaryono, berkaitan dengan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan bagi bangsa Indonesia. 

"Mungkin lebih detailnya saya kira bisa panjang. Ada food estate kemudian intensifikasi kemudian ada pipanisasi, kemudian ada pompanisasi, asa kemudian peningkatan lahan dari lahan rawa lahan pasang surut misalnya untuk menambah produktivitas pangan kita," kata Sudaryono.

"Saya kira target sudah jelas adalah bagaimana kita berdaulat di bidang pangan. Mohon doa mohon dukungan dan saya kira rekan media untuk tugas kami yang kami pikir dan kami anggap tidak ringan ini," tambahnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi melantik tiga figur Wamen yang akan mengisi Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/337/3072736/kabinet-KnqJ_large.jpg
Bahlil dan Rosan Merapat ke Istana Temui Jokowi, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/337/3070834/zulhas-ryk1_large.jpg
Zulhas Merapat ke Istana Bertemu Presiden Jokowi, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059782/sandiaga_uno-9Q5V_large.jpg
Sandiaga Mengaku Sudah Berberes untuk Tinggalkan Rumah Dinas Menteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/337/3051444/presiden_jokowi-AiXe_large.jpg
Susunan Lengkap Reshuffle Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 Jokowi-Maruf Amin Setelah Prabowo-Gibran Terpilih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036428/membaca-gerak-gerik-prabowo-gibran-lewat-masuknya-2-wamen-asal-gerindra-kFy0WYwjRQ.jpg
Membaca Gerak-gerik Prabowo-Gibran Lewat Masuknya 2 Wamen Asal Gerindra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/337/3036014/sosok-sudaryono-eks-ajudan-prabowo-yang-bakal-dilantik-jadi-wamentan-XR8oPomSfT.jpg
Sosok Sudaryono, Eks Ajudan Prabowo yang Bakal Dilantik Jadi Wamentan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement