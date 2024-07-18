Keponakan Prabowo Ungkap Perannya Usai Dilantik Jadi Wamenkeu II

JAKARTA - Thomas Djiwandono resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Dengan penunjukkan dirinya sebagai Wamenkeu II, Thomas menilai sebagai bentuk kontinuitas pemerintahan Presiden Jokowi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Hari ini, saya diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan II di Kementerian Keuangan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Peran ini adalah untuk menunjukkan kontinuitas dari Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih," kata Thomas di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

Thomas mengatakan, dirinya akan bekerja erat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wamenkeu I Suahasil Nazara.

"Tugas kami, tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran terutama di 2025 itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang dan tentunya program program presiden terpilih ke depan," kata Thomas.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi melantik tiga figur Wamen yang akan mengisi Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024.

Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta pada sore hari ini, Kamis. Ketiga figur yang dilantik yakni Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian, Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan dan Yuliot sebagai Wakil Menteri Investasi.