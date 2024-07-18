Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peran 7 Tersangka Penyelundupan 20.000 Motor ke Luar Negeri yang Rugikan Negara Rp876 Miliar

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |18:31 WIB
Peran 7 Tersangka Penyelundupan 20.000 Motor ke Luar Negeri yang Rugikan Negara Rp876 Miliar
Bareskrim gelar konferensi pers kasus penyelundupan motor (MPI/Riana)
A
A
A

JAKARTA - Bareskrim Polri membeberkan peran tujuh tersangka kasus fidusia atau penipuan, dan penggelapan kendaraan bermotor jaringan internasional. Ada 20.000 motor diselundupkan ke luar negeri.

"Tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran masing-masing, yakni (inisial) NT selaku debitur, ATH selaku debitur, WRJ selaku penadah," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro dalam konferensi pers di Lapangan Rumput Slog Polri, Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (18/7/2024).

"Kemudian HS selaku penadah. FI selaku perantara atau pencari penadah, HM selaku perantara atau pencari debitur, dan WS selaku eksportir," sambungnya.

 BACA JUGA:

Djuhandani mengatakan, para pelaku telah menjalankan bisnis haram tersebut sejak Februari 2021 hingga Januari 2024, dengan kerugian negara hingga Rp876 miliar.

Para pelaku, kata Djuhandani, mengirimkan sepeda motor itu ke sejumlah negara, di antaranya Vietnam, Rusia, Hongkong, Taiwan hingga Nigeria.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/525/3152456/lobster-H29d_large.jpg
Ditpolairud Polda Jabar Gagalkan Penyelundupan 50.000 Benih Lobster Senilai Rp2 M
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/608/3146778/serangga-WKzq_large.jpg
Balai Karantina dan Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 6.727 Serangga ke Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/340/3129886/penyelundupan-SEGY_large.jpg
Polisi Gagalkan Penyelundupan 9,6 Ton Pupuk Subsidi di Sampang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/338/3037004/menyusup-lewat-soetta-2-penyelundup-ratusan-ribu-benih-lobster-ke-vietnam-ditangkap-nwkacVf98t.jpg
Menyusup Lewat Soetta, 2 Penyelundup Ratusan Ribu Benih Lobster ke Vietnam Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/337/3036084/polri-tetapkan-7-tersangka-penyelundupan-20-000-motor-ke-luar-negeri-MGxr7WnqfK.jpg
Polri Tetapkan 7 Tersangka Penyelundupan 20.000 Motor ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/337/3030008/selundupkan-satwa-langka-lewat-soetta-aktor-bollywood-ditetapkan-tersangka-hDJxzFZR3o.jpg
Selundupkan Satwa Langka Lewat Soetta, Aktor Bollywood Ditetapkan Tersangka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement