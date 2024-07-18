Peran 7 Tersangka Penyelundupan 20.000 Motor ke Luar Negeri yang Rugikan Negara Rp876 Miliar

JAKARTA - Bareskrim Polri membeberkan peran tujuh tersangka kasus fidusia atau penipuan, dan penggelapan kendaraan bermotor jaringan internasional. Ada 20.000 motor diselundupkan ke luar negeri.

"Tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran masing-masing, yakni (inisial) NT selaku debitur, ATH selaku debitur, WRJ selaku penadah," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro dalam konferensi pers di Lapangan Rumput Slog Polri, Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (18/7/2024).

"Kemudian HS selaku penadah. FI selaku perantara atau pencari penadah, HM selaku perantara atau pencari debitur, dan WS selaku eksportir," sambungnya.

BACA JUGA:

Djuhandani mengatakan, para pelaku telah menjalankan bisnis haram tersebut sejak Februari 2021 hingga Januari 2024, dengan kerugian negara hingga Rp876 miliar.

Para pelaku, kata Djuhandani, mengirimkan sepeda motor itu ke sejumlah negara, di antaranya Vietnam, Rusia, Hongkong, Taiwan hingga Nigeria.