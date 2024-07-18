KPK Periksa Mantan Istri Pemberi Suap Eks Komisioner KPU, Dicecar Keberadaan Harun Masiku

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memeriksa Dona Berisa mantan istri Saiful Basri yang merupakan terpidana suap terhadap mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Ia diperiksa terkait keberadaan mantan kader PDIP Harun Masiku.

“Hari ini Kamis (18/7), KPK melakukan pemeriksaan saksi terkait dengan penyidikan perkara untuk Tersangka Harun Masiku,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika kepada wartawan, Kamis (18/7/2024).

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Gedung KPK, atas nama Dona Berisa. Yang bersangkutan adalah mantan istri dari SB yang merupakan terpidana pada kasus pemberian suap kepada WS (Anggota Komisioner KPU),” sambung Tessa.

Tessa menjelaskan, Dona Berisa hadir untuk dimintai keterangan. Ia dicecar terkait pengetahuannya atas keberadaan Harun Masiku dan peluang untuk membuka penyidikan baru terkait dengan dugaan obstruction of justice.

“Penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan kebedaraan HM dan peluang untuk membuka penyidikan baru terkait dengan dugaan obstruction of justice,” jelasnya.