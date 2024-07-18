Resmi Jadi Wamenkeu, Thomas Djiwandono : Saya Akan Mundur dari Bendum Gerindra

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono atau Tommy Djiwandono menyatakan siap mundur dari Bendahara Umum Partai Gerindra agar lebih fokus dalan kerja pemerintahan. Itu disampaikannya usai dilantik jadi Wamenkeu oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta.

Tommy menegaskan siap mengikuti ketentuan yang berlaku dan akan dibahas dengan Sekjen Kemenkeu Heru Pambudi.

"Tentunya saya akan mengikuti semua ketentuan yang berlaku, termasuk mundur dari jabatan sebagai Bendahara Umum Gerindra," kata Tommy dalam konferensi pers di Kemenkeu, Jakarta, Kamis (18/7/2024).

