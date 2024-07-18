Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KAI Tandai Wajah Pelaku Pelecehan Seksual, Dilarang Naik KRL Lagi!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |19:37 WIB
KAI Tandai Wajah Pelaku Pelecehan Seksual, Dilarang Naik KRL Lagi!
A
A
A

JAKARTA - Seorang Perempuan berinisial QHS mengalami pelecehan seksual oleh pria paruh baya saat berada di Commuter Line relasi Bogor – Jakarta Kota pada Selasa, (16/7/2024).

Merespon hal tersebut, KAI Commuter tidak akan mengizinkan pelaku pelecehan tersebut, untuk kembali menggunakan layanan Commuter Line.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus menjelaskan pihaknya akan memasukan data pelaku tindak pelecehan tersebut kedalam sistem CCTV Analytic. Agar, jika suatu saat pelaku hendak menggunakan Commuter Line, maka sistem akan mendeteksi dan petugas bisa menindak langsung.

"Identitas pelaku akan dimasukan ke data base CCTV Analytic untuk memblokir dan mencegah pelaku menggunakan Commuter Line kembali, ini merupakan komitmen KAI Commuter dalam mencegah tindak pelecehan di transportasi publik khususnya KRL dan menindak tegas pelaku,” ujar Joni dalan keterangan, dikutip Kamis (18/7/2024).

Adapun, kronologi kejadian bermula ketikan pelaku dengan sengaja merekam dan mengambil foto bagian intim penumpang wanita dalam hal ini korban di dalam rangkaian kereta. Tindakan pelaku ternyata diketahui penumpang lain dan melaporkan langsung ke korban.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179398//lrt-kwcH_large.jpg
LRT Jabodebek Mogok Bikin Penumpang Jalan Kaki di Atas Ketinggian, KAI Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179351//kai-BtYh_large.jpg
Evakuasi KA Purwojaya Rampung, KAI Pastikan Jalur Sudah Aman Dilalui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179326//kai-yuzL_large.jpg
KA Purwojaya Anjlok, KAI Pastikan Seluruh Penumpang Selamat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179268//kereta-4aZU_large.jpg
Kereta Purwojaya Anjlok, Jalur ke Stasiun Kedunggedeh Dilewati Satu Jalur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179258//viral-iUna_large.jpg
Kesaksian Warga saat Detik-Detik Kereta Purwojaya Anjlok: Terdengar Suara Gemuruh Keras!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179241//viral-TLBt_large.jpg
Roda Kereta Purwojaya Lepas dari Rangkaian saat Anjlok, Ini Penampakannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement