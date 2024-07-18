Adu Pengaruh Jokowi dan Prabowo di Pilkada Jakarta, Malam Ini di INTERUPSI bersama Ariyo Ardi dan Anisha Dasuki, Pukul 20.00 WIB Live hanya di iNews

PRESIDEN Joko Widodo telah memimpin Indonesia selama dua periode, kini berada di penghujung masa jabatannya. Pengaruh Jokowi yang dulu sangat kuat dalam kancah politik, terutama dalam menentukan arah dan dukungan di Pilkada, mulai menunjukkan tanda-tanda memudar. Sejumlah pengamat politik pun menilai bahwa akhir masa jabatan ini secara alami mengurangi daya pengaruhnya di kalangan politisi lokal dan nasional.

Dan Malam ini, adu pengaruh antara Jokowi dan Prabowo akan dikupas tuntas dalam episode terbaru INTERUPSI bersama Ariyo Ardi dan Anisha Dasuki dengan sejumlah narasumber yang kompeten, serta para politisi yang akan memberikan pandangan mereka mengenai dinamika ini.

Pilkada Serentak 2024 menjadi ajang penting bagi para politisi untuk menunjukkan kekuatan dan pengaruh mereka. Dengan menguatnya sosok Prabowo sebagai presiden terpilih, tantangan baru muncul bagi pendukung Jokowi yang masih ingin mempertahankan pengaruhnya di berbagai daerah.

Banyak calon kepala daerah dan politisi mulai mengalihkan dukungan mereka ke arah Prabowo, berharap dapat mendapatkan keuntungan politik di bawah kepemimpinannya. Dalam diskusi malam juga akan menyoroti peluang dan tantangan yang dihadapi oleh kedua kubu, serta dampaknya bagi masa depan politik Indonesia. Penasaran bagaimana para politisi menanggapi hal ini?

Jangan Lewatkan malam ini di INTERUPSI “Efek Jokowi & Prabowo di Pilkada Jakarta” bersama narasumber, Adian Napitupulu - Politisi PDI Perjuangan, ⁠Ray Rangkuti - Pengamat Politik, Dahnil Anzar Simanjuntak - Politisi Partai Gerindra, Silfester Matutina- Ketum Solidaritas Merah Putih dan narasumber kredibel lainnya, pukul 20.00 WIB, Live hanya di iNews.

(Maruf El Rumi)