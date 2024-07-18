Dikunjungi Delegasi Partai Vietnam, Dave Laksono: Kita Undang Mereka di Rangkaian HUT ke-60 Golkar

JAKARTA - Partai Golkar menerima kunjungan Partai Politik Vietnam untuk membahas kerja sama bilateral sesama partai politik (parpol) yang selama ini sudah terjalin. Delegasi partai berkuasa di Vietnam itu datang ke Partai Golkar membawa agenda peningkatan persahabatan dan kerja sama kedua partai.

Delegasi Partai Vietnam diterima oleh Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk F Paulus didampingi Ketua DPP Partai Golkar bidang Luar Negeri, Dave Laksono bersama Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bobby Rizaldi dan Dyah Roro Esti di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (18/7/2024).

Selain mendorong kerja sama antarpartai politik, Partai Golkar juga mengundang Partai Vietnam untuk hadir dalam acara konferensi partai politik dunia yang digelar Partai Golkar pada bulan September mendatang dalam rangkaian HUT ke-60 Partai Golkar.