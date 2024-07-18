Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dikunjungi Delegasi Partai Vietnam, Dave Laksono: Kita Undang Mereka di Rangkaian HUT ke-60 Golkar

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |19:57 WIB
Dikunjungi Delegasi Partai Vietnam, Dave Laksono: Kita Undang Mereka di Rangkaian HUT ke-60 Golkar
A
A
A

JAKARTA - Partai Golkar menerima kunjungan Partai Politik Vietnam untuk membahas kerja sama bilateral sesama partai politik (parpol) yang selama ini sudah terjalin. Delegasi partai berkuasa di Vietnam itu datang ke Partai Golkar membawa agenda peningkatan persahabatan dan kerja sama kedua partai.

Delegasi Partai Vietnam diterima oleh Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk F Paulus didampingi Ketua DPP Partai Golkar bidang Luar Negeri, Dave Laksono bersama Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bobby Rizaldi dan Dyah Roro Esti di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (18/7/2024).

Selain mendorong kerja sama antarpartai politik, Partai Golkar juga mengundang Partai Vietnam untuk hadir dalam acara konferensi partai politik dunia yang digelar Partai Golkar pada bulan September mendatang dalam rangkaian HUT ke-60 Partai Golkar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178145//partai_golkar-9hdI_large.jpg
Bahlil Lahadalia Ngaku Pernah Menderita Busung Lapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177653//partai_golkar-nmpP_large.jpg
Soal Pertemuan Menhan dengan Ketum Parpol, Golkar: Belum Ada Arahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176761//partai_golkar-z7un_large.jpg
Pasca-Dinonaktifkan, Kursi Adies Kadir di Pimpinan DPR Masih Kosong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/18/3174295//ilustrasi-5ajm_large.jpeg
Korban Tewas Topan Bualoi di Vietnam Bertambah jadi 51 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/18/3174008//banjir_akibat_topan_bualoi_di_vietnam-FIiH_large.jpg
Korban Tewas Topan Bualoi di Vietnam Bertambah Jadi 36 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173358//perindo-mkgp_large.jpg
Partai Perindo Tunjuk Effendi Syahputra Jadi Plt Ketua DPW Aceh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement