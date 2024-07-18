Jelang Rakernas, RPA Perindo Perkuat Konsolidasi ke Tingkat Bawah

JAKARTA - Ketua Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Perindo Jeannie Latumahina menyebut pihaknya akan menggelar Rakernas pertamanya pada bulan Desember 2024 mendatang. Demi mempersiapkan penyelenggaran itu dan mensolidkan barisan pihaknya terjun hingga ke tingkatan pengurus bawah.

"Kami akan mengadakan rakernas pertama Jadi kami mengadakan konsolidasi turun ke semua DPD yang ada, melihat struktur mereka mempersiapkan mereka nanti dengan program-program yang akan kita lakukan menuju ke rakernas RPA Perindo," ujar Jeannie di Jakarta Timur, Kamis (18/7/2024).

Tujuan Konsolidasi ini, diniatkan untuk mengetahui serta mendata kader RPA Perindo yang sudah tidak aktif di keorganisasian.

"Kita melihat lagi struktur-struktur itu dilengkapi kita melihat kader yang tetap setia tetap dipertahankan dan bagaimana yang memangnya tidak lagi dia terlibat tapi bisa digantikan dengan kader-kader yang baik yang militansi yang punya hati yang setia," katanya.

Selain merapikan struktural, niat pihaknya terjun ke bawah ingin menyerap aspirasi masyarakat hingga akar rumput. Dia berharap ke depan RPA Perindo tak hanya ada di tingkat pusat , tapi menjamur hingga tingkatan rukun tetangga (RT).