Prabowo Mengaku Tengah Dilatih Jokowi Agar Tak Kaget saat Jadi Presiden

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengaku, kerap diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk duduk di sebelahnya saat sedang rapat.

Menurut Prabowo, permintaan itu merupakan latihan yang diberikan Jokowi kepadanya sebagai presiden terpilih 2024-2029, agar dia tidak kaget ketika menjabat setelah dilantik nanti.

"Saya kira Bapak Presiden ternyata sedang melatih saya untuk supaya nanti tidak terlalu kaget gitu setelah saya dilantik insyaAllah," kata Prabowo saat menghadiri acara Geoportal Satu Peta 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024, mewakili Jokowi di St. Regis, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2024).

Prabowo menilai, tindakan Jokowi merupakan contoh kepemimpinan yang baik, karena tidak segan membagi pengalaman serta memberikan persiapan untuk penggantinya.