HOME NEWS NASIONAL

Bobby Nusution Yakin Tak Akan Lawan Kotak Kosong : PDIP Kan Bisa Usung Calon Sendiri

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |21:00 WIB
Bobby Nusution Yakin Tak Akan Lawan Kotak Kosong : PDIP Kan Bisa Usung Calon Sendiri
Bobby Nasution (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Bakal calon gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution tak yakin dirinya akan melawan kotak kosong di Pilgub Sumut pada November 2024, meski pun saat ini baru dirinya yang sudah dapat tiket dari tujuh partai politik untuk mencalonkan diri.

Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengatakan bahwa PDI Perjuangan masih bisa mengusung calon gubernur sendiri di Pilgub Sumut 2024 tanpa perlu berkoalisi dengan parpol lain.

"PDIP ini kan bisa mengusung sendiri juga di Sumut. Cukup kursinya untuk mengusung sendiri," kata Bobby usai menerima surat keputusan diusung Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (18/7/2024).

 BACA JUGA:

Kendati demikian, Wali Kota Medan itu enggan mengomentari ihwal pencalonan yang akan diputuskan mantan partainya tersebut. Menurutnya, itu bukan kewenangan bagi dirinya.

"Ya untuk soal paslonnya ya kita nggak bisa komentar. Tergantung PDIP sendiri," ujarnya.

