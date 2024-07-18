Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ratusan Guru Honorer di Jakarta Dipecat, Komisi X DPR : Pemprov Melanggar Undang-Undang

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |21:12 WIB
Ratusan Guru Honorer di Jakarta Dipecat, Komisi X DPR : Pemprov Melanggar Undang-Undang
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda (dpr.go.id)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai pemecatan sepihak ratusan guru honorer di Jakarta merupakan tindakan melanggar Undang-Undang Nomor 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen. Dalam beleid regulasi itu, kata Huda, telah diatur pengelolan guru harus berdasarkan asas keadilan, berkelanjutam dan demokratis.

"Kebijakan dari Pemprov menurut saya melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, di dalam beberapa pasal ditegaskan di sana pengelolaan termasuk tentang guru itu harus berkeadilan, berkelanjutan, demokratis. Unsur-unsur ini tidak dipenuhi oleh kebijakan yang mendadak, mereka sepihak langsung memutuskan kontrak kerja dengan pihak guru," kata Huda kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

 BACA JUGA:

Atas dasar itu, Huda meminta agar kebijakan pemecatan terhadap ratusan guru honorer dapat dicabut. Ia pun menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta bisa suduk bersama dengan BPKP untuk mencari solusi yang terbaik bagi guru honorer.

"Karena itu saya minta kebijakan ini dicabut Pemda secepatnya duduk bersama BPKP memastikan bahwa kebijakan dicabut dulu dan dicarikan solusi. Jadi itu melanggar UU kita minta seceptnya mereka bertemu," tuturnya.

 BACA JUGA:

"Ini kan berangkat dari temuan BPKP bahwa mereka tidak terdaftar di dapodik, padahal mereka (guru honorer) sudah ngajar 5 tahun, artinya secara status ini guru yang sudah ngajar bukan orang yang tiba-tiba masuk dan tidak jelas statusnya," terang Huda.

Disdik Provinsi DKI Jakarta mengakui pemecatan guru honorer karena terkait maladministrasi. Plt Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengungkapkan ada temuan maladministrasi dalam perekrutan sejumlah guru honorer, proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah akan berjalan seperti biasa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/337/3114484/guru-U6V5_large.jpg
Kemenag Tetap Salurkan Insentif Guru RA dan Madrasah Meski Ada Efisiensi, Begini Kriterianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/20/337/3106069/guru-LZdl_large.jpg
Viral Sekolah Tanpa Guru di Nias Sebulan Tak Belajar, Ini Kata Menko PMK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/340/3095480/guru-ClJH_large.jpg
Heboh Guru Disawer Ratusan Juta oleh Seorang Sultan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/519/3092972/viral-LrdR_large.jpg
Tampar Siswa karena Tidak Sholat Subuh, Guru Honorer di Malang Dijadikan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/519/3092379/viral-hHKo_large.jpg
Kisah Chamimah, Guru Berusia 85 Tahun Bergaji Rp400 Ribu yang Juga Adik Kandung Eks Wapres Try Sutrisno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/337/3090951/puan-5Mqd_large.jpg
Gaji Guru Naik, Ketua DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kualitas Para Pendidik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement