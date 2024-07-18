Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Akui Kepemimpinan Jokowi Patut Dicontoh, Ini Alasannya

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |21:45 WIB
Prabowo Akui Kepemimpinan Jokowi Patut Dicontoh, Ini Alasannya
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengakui bahwa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) patut dicontoh.

Prabowo mengungkap, Jokowi sering kali melibatkannya dalam rapat kabinet, menurutnya hal itu sengaja dilakukan Jokowi untuk mempersiapkannya sebelum dilantik menjadi presiden.

"Itulah cara beliau salah satu pelajaran kepemimpinan yang kita terima adalah pemimpin yang legowo, kedua, pemimpin yang menyiapkan penggantinya," kata Prabowo saat menghadiri acara Geoportal Satu Peta 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024, mewakili Jokowi di St. Regis, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2024).

Bahkan, Prabowo mengaku kerap diminta oleh Jokowi untuk duduk di sebelahnya saat sedang rapat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179466//prabowo_subianto-Feai_large.jpg
Prabowo Ungkap Hasil KTT ASEAN soal Semangat Kebersamaan, Terselip Pujian ke AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179464//prabowo_subianto-NUh1_large.jpg
Prabowo: ASEAN–Jepang Adalah Jangkar Perdamaian dan Stabilitas Indo-Pasifik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179432//ktt-Pz8b_large.jpg
Prabowo Ungkap Pentingnya Kemitraan Strategis ASEAN–AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179407//ktt_asean-d8Um_large.jpg
KTT Ke-47 ASEAN, Trump Puji Peran Prabowo di Balik Perdamaian Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179404//prabowo_subianto-wmf5_large.jpg
Prabowo Disambut saat Hadiri KTT Ke-47 ASEAN di Malaysia, Diaspora: Ngefans karena Gemoy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179393//presiden_prabowo_subianto-94Bb_large.jpg
Prabowo Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Ibu Suri Kerajaan Thailand di Forum ASEAN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement