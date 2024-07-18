Prabowo Akui Kepemimpinan Jokowi Patut Dicontoh, Ini Alasannya

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengakui bahwa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) patut dicontoh.

Prabowo mengungkap, Jokowi sering kali melibatkannya dalam rapat kabinet, menurutnya hal itu sengaja dilakukan Jokowi untuk mempersiapkannya sebelum dilantik menjadi presiden.

"Itulah cara beliau salah satu pelajaran kepemimpinan yang kita terima adalah pemimpin yang legowo, kedua, pemimpin yang menyiapkan penggantinya," kata Prabowo saat menghadiri acara Geoportal Satu Peta 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024, mewakili Jokowi di St. Regis, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2024).

Bahkan, Prabowo mengaku kerap diminta oleh Jokowi untuk duduk di sebelahnya saat sedang rapat.