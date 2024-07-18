Pemerintah Diminta Tegas Usai Warga Bakar Mobil Dinas TNI-Polri Protes Anggota OPM Dilumpuhkan

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kondisi yang sempat memanas usai tiga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) dilumpuhkan pada Selasa 16 Juli 2024 lalu. Puan meminta Pemerintah untuk bertindak tegas, namun tetap mengedepankan sisi humanis dalam mengatasi masalah itu.

“Pemerintah harus segera ambil langkah tegas yang komperhensif dalam menyelesaikan permasalahan di Papua ini mengingat kejadian terus berulang. Tapi pendekatan humanis tetap harus diperhatikan,” kata Puan dalam keterangannya, Kamis (18/7/2024).

Puan mengatakan, tindakan anarkis OPM harus disikapi dengan penegakan hukum yang tegas. “Tapi langkah-langkah strategis yang mengedepankan sisi kemanusiaan juga tetap harus dilakukan," tutur Puan.

"Perhatikan pendekatan sosial budaya untuk merangkul masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman,” imbuhnya.

Puan pun meminta personel TNI-Polri memastikan keamanan dan kondusivitas di Puncak Jaya pascaterjadinya kerusuhan. Ia juga mendorong optimalisasi kolaborasi dan kekompakan personel TNI/Polri dalam menyelesaikan konflik di Papua.

“Semua upaya ini demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di Papua,” ucap Puan.