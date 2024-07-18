Panglima TNI Tekankan Pentingnya Efektifitas Perlengkapan Satgas Operasi Perdamaian Dunia

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menekankan pentingnya penyempurnaan standarisasi dan efektifitas perlengkapan yang akan digunakan oleh prajurit dalam melaksanakan tugas Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia.

Hal itu disampaikan Panglima saat meninjau gelar bekal Perlengkapan Satgas Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia (OPPD), bertempat di Wisma A Yani, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

Gelar Bekal Satgas OPPD ini bertujuan untuk meminta saran dan masukan dari Panglima TNI dalam memastikan tingkat standarisasi, efektivitas, dan kelayakan perlengkapan yang akan digunakan oleh prajurit TNI dalam melaksanakan tugas operasi di luar negeri. Adapun perlengkapan yang digelar di antaranya tutup kepala, tutup badan, tutup kaki, atribut dan tanda pangkat, perlengkapan kesehatan lapangan serta perlengkapan lapangan lainnya.

Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya Komandan PMPP TNI, Aslog Panglima TNI, Asops Panglima, Asrenum Panglima TNI, Kababek TNI dan Pejabat terkait lainnya.

