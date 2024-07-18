Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Tekankan Pentingnya Efektifitas Perlengkapan Satgas Operasi Perdamaian Dunia

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |22:31 WIB
Panglima TNI Tekankan Pentingnya Efektifitas Perlengkapan Satgas Operasi Perdamaian Dunia
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (Foto: Puspen)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menekankan pentingnya penyempurnaan standarisasi dan efektifitas perlengkapan yang akan digunakan oleh prajurit dalam melaksanakan tugas Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia.

Hal itu disampaikan Panglima saat meninjau gelar bekal Perlengkapan Satgas Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia (OPPD), bertempat di Wisma A Yani, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

Gelar Bekal Satgas OPPD ini bertujuan untuk meminta saran dan masukan dari Panglima TNI dalam memastikan tingkat standarisasi, efektivitas, dan kelayakan perlengkapan yang akan digunakan oleh prajurit TNI dalam melaksanakan tugas operasi di luar negeri. Adapun perlengkapan yang digelar di antaranya tutup kepala, tutup badan, tutup kaki, atribut dan tanda pangkat, perlengkapan kesehatan lapangan serta perlengkapan lapangan lainnya.

Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya Komandan PMPP TNI, Aslog Panglima TNI, Asops Panglima, Asrenum Panglima TNI, Kababek TNI dan Pejabat terkait lainnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171362/panglima_tni-1b7q_large.jpg
Panglima TNI Beri Semangat Korps Kadet RI: Jangan Pandang Status, Masa Depan Ada di Tanganmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3166828/istigisah-A8BN_large.jpg
Istighosah Ribuan TNI & Ustaz Adi Hidayat, Doa dan Iman Perkuat Persatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/512/3137718/panglima_tni_melakukan_peninjauan-4gU5_large.jpg
Transformasi Prajurit TNI: Mahir Bahasa Asing, Andal Kuasai Alutsista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/337/3134827/panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-qcrX_large.jpg
Panglima TNI Tanamkan Nilai Kepemimpinan dan Nasionalisme ke Siswa SMA Taruna Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118570/masjid-HaVm_large.jpg
Panglima TNI Resmikan Masjid Jami Ar-Rohman, Ini Filosofi Kubah Baret Bintang 4 dan Menara Tongkat Komando
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/337/3111730/prabowo_pimpin_sidang_perdana_dewan_pertahanan_nasional-Bv0Z_large.jpg
Panglima TNI Hadiri Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement