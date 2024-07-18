BMKG: Gempa Enggano Bengkulu Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa bumi yang mengguncang Enggano, Bengkulu, tidak berpotensi tsunami.

Diketahui gempa bumi bermagnitudo (M) 5,7 mengguncang Enggano, Bengkulu, Kamis (18/7/2024), sekitar pukul 22:01 WIB.

"#Gempa Mag:5.7, 18-Jul-24 22:01:23 WIB, Lok:5.20 LS,100.98 BT (144 km BaratLaut ENGGANO-BENGKULU), Kedlmn:10 Km, tdk berpotensi tsunami #BMKG," tulis BMKG.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Fakhrizal Fakhri )