Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: Gempa Enggano Bengkulu Tidak Berpotensi Tsunami

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |23:01 WIB
BMKG: Gempa Enggano Bengkulu Tidak Berpotensi Tsunami
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa bumi yang mengguncang Enggano, Bengkulu, tidak berpotensi tsunami.

Diketahui gempa bumi bermagnitudo (M) 5,7 mengguncang Enggano, Bengkulu, Kamis (18/7/2024), sekitar pukul 22:01 WIB.

"#Gempa Mag:5.7, 18-Jul-24 22:01:23 WIB, Lok:5.20 LS,100.98 BT (144 km BaratLaut ENGGANO-BENGKULU), Kedlmn:10 Km, tdk berpotensi tsunami #BMKG," tulis BMKG.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179468/gempa-GN4T_large.jpg
Breaking News! Gempa M6,4 Guncang NTT, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179445/gempa-FwBc_large.jpg
Gempa M4,7 Guncang Melonguane Sulut Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179417/gempa-GpEv_large.jpg
Gempa M5,1 Guncang Keerom Papua, Kedalaman 19 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/340/3179191/gempa-eR7j_large.jpg
BMKG: Gempa M5,0 di Nagan Raya Aceh akibat Aktivitas Sesar Besar Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/340/3179196/gempa-GNgm_large.jpg
Gempa M5,0 Guncang Nagan Raya Aceh, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/340/3179164/gempa-SrNl_large.jpg
Gempa M4,5 Guncang Poso Sulteng, Tak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement