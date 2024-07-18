Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Angka Perceraian Turun, Kemenag Tingkatkan Kualitas Fasilitator Bimbingan Perkawinan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |23:16 WIB
Angka Perceraian Turun, Kemenag Tingkatkan Kualitas Fasilitator Bimbingan Perkawinan
Kemenag Sebut Angka Perceraian Semakin Turun
JAKARTA - Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 28 Februari 2024, menyebut, angka perceraian di tahun 2023 mengalami penurunan hingga 10,2 persen atau 463.654 kasus. Sedangkan pada tahun 2022, kasus perceraian mencapai 516.344.

Penurunan angka perceraian tersebut tidak lepas dari peran Fasilitator Bimbingan Perkawinan (Bimwin).

"Kita berhasil menurunkan angka perceraian yang sangat signifikan,” ujar Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam), Kamaruddin Amin, saat Bimtek Fasilitator Bimwin Angkatan II di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

“Capaian ini harus kita apresiasi dan syukuri. Kita harus bangga dengan capaian itu dan terus meningkatkan kualitas Bimwin dan fasilitator,"lanjut Kamaruddin.

Ia juga mengungkapkan, fasilitator harus mampu memberi contoh keluarga harmonis dan sakinah kepada masyarakat. "Betapa banyak dampak perceraian, maka kita harus memberi contoh keluarga sakinah kepada masyarakat," tuturnya.

Salah satu tugas penting fasilitator, kata dia adalah, memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang sakral.

"Setiap orang yang ingin menikah mempunyai komitmen bersama untuk membangun keluarga yang kokoh," jelasnya.

