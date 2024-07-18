Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BMKG: Cuaca Seluruh Wilayah Jakarta Cerah Berawan

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |04:36 WIB
BMKG: Cuaca Seluruh Wilayah Jakarta Cerah Berawan
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jakarta, Kamis (18/7/2024). Cuaca diperkirakan didominasi cerah berawan.

Cuaca cerah berawan terjadi pada pagi hari di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.

Cuaca cerah berawan berlanjut hingga siang dan malam di seluruh wilayah Jakarta.

Adapun suhu udara di Jakarta berkisar 23 hingga 33 derajat celsius dengan kelembapan udara 60-85 persen.

(Qur'anul Hidayat)

      
