BMKG: Cuaca Seluruh Wilayah Jakarta Cerah Berawan

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jakarta, Kamis (18/7/2024). Cuaca diperkirakan didominasi cerah berawan.

Cuaca cerah berawan terjadi pada pagi hari di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.

Cuaca cerah berawan berlanjut hingga siang dan malam di seluruh wilayah Jakarta.

Adapun suhu udara di Jakarta berkisar 23 hingga 33 derajat celsius dengan kelembapan udara 60-85 persen.

(Qur'anul Hidayat)