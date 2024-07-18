Lagi Asyik Mancing, Warga Bekasi Temukan Mayat dengan Tangan dan Kaki Terikat

BEKASI - Sesosok mayat mengapung di saluran air penampungan belakang tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi. Mayat tersebut ditemukan dalam kondisi kaki dan tangan terikat.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Muhammad Firdaus mengatakan mayat ditemukan pada Rabu 17 Juli 2024. Peristiwa bermula saat seorang saksi bernama Tiyo (28) hendak memancing di saluran air itu.

"Peristiwa bermula sekitar pukul 16.00 WIB saksi Tiyo bersama Nurdin sedang mau mancing belut di tepi saluran tersebut," kata Firdaus, Kamis (18/7/2024).

Namun, saat itu saksi heran sebab sempat melihat sebuah kaos yang mengambang di atas air. Tiyo kemudian mendekati tumpukkan kaos tersebut dan malah mendapati adanya jasad manusia.

"Saksi melihat ada tumpukan kaos mengambang di atas air sedang dimakan binatang biawak selanjutnya saksi melihat lebih dekat yang ternyata yang mengambang di air tersebut adalah mayat manusia," tuturnya.

Saksi pun langsung melapor temuannya ke pihak kepolisian. Saat diangkut mayat itu berjenis kelamin laki-laki dan saat ditemukan dalam keadaan terikat pada bagian kaki dan tangannya.